ЦСКА встретится с «Ростовом» в матче чемпионата России

ЦСКА и «Ростов» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 23 ноября. Игра будет проходить на «ВЭБ Арене» и начнется в 14.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ростов». С ключевыми событиями игры можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Встреча команд в первом круге РПЛ в июле завершилась вничью (0:0). Предыдущая игра этих соперников в Москве в рамках чемпионата состоялась 3 декабря 2023 и прошла в сильный снегопад.

В первой половине чемпионата России ЦСКА набрал 27 очков, «Ростов» — 17. В 15-м туре армейцы победили «Крылья Советов» (2:1), а ростовчане обыграли «Химки» (3:1).