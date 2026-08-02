«Оренбург» — «Зенит»: Глушенков сделал хет-трик

«Зенит» забил третий гол в выездном матче с «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ — 3:0.

На 66-й минуте хет-трик оформил Максим Глушенков.