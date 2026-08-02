«Оренбург» — «Зенит»: Глушенков забил красивый гол и сделал дубль

«Зенит» удвоил преимущество в гостевом матче с «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ — 2:0.

На 58-й минуте гол забил Максим Глушенков, пробив издали в девятку.