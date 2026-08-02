«Зенит» разгромил «Оренбург», Глушенков сделал хет-трик

«Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» в матче 2-го тура РПЛ — 3:0.

На 6-й минуте счет открыл Максим Глушенков. В начале второго тайма форвард забил второй гол, а на 66-й минуте — сделал хет-трик.

«Зенит» в первых двух матчах РПЛ забил восемь безответных голов и с 6 очками лидирует в таблице. В третьем туре сине-бело-голубые примут «Родину» 9 августа.

«Оренбург» с 3 очками располагается на 9-й строчке. В третьем туре РПЛ команда сыграет в гостях с «Рубином» 9 августа.