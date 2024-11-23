«Оренбург» — «Зенит»: счет после первого тайма не открыт

«Зенит» в матче 16-го тура РПЛ на выезде встречается с «Оренбургом».

После первого тайма счет 0:0. На 38-й минуте полузащитник хозяев Александр Коваленко получил красную карточку. На 42-й минуте Густаво Мантуан вышел на поле вместо Страхиньи Эраковича. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.