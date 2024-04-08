«Оренбург» и «Рубин» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России по футболу 8 апреля. Игра на стадионе «Газовик» в городе Оренбург начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Оренбург» — «Рубин» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.50 мск. Доступ к трансляции осуществляется по платной подписке на сервис. Следите за ключевыми событиями противостояния «Оренбурга» и «Рубина» с помощью матч-центра «СЭ».

«Оренбург» под руководством Давида Деограсии набрал 20 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России после 21 матча. Казанский «Рубин» с главным тренером Рашидом Рахимовым располагается на восьмой строчке с 32 баллами.

В первом круге РПЛ сезона-2023/2024 «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) во втором туре 30 июля 2023 года.

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