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Сегодня, 15:30

«Оренбург» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Оренбург» и «Рубин» сыграют в матче РПЛ 8 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Рубина» Александр Мартынович, Мирлинд Даку и Игор Вуячич.
Футболисты «Рубина» Александр Мартынович, Мирлинд Даку и Игор Вуячич (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Оренбург» и «Рубин» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России по футболу 8 апреля. Игра на стадионе «Газовик» в городе Оренбург начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Оренбург» — «Рубин» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.50 мск. Доступ к трансляции осуществляется по платной подписке на сервис. Следите за ключевыми событиями противостояния «Оренбурга» и «Рубина» с помощью матч-центра «СЭ».

«Оренбург» под руководством Давида Деограсии набрал 20 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России после 21 матча. Казанский «Рубин» с главным тренером Рашидом Рахимовым располагается на восьмой строчке с 32 баллами.

В первом круге РПЛ сезона-2023/2024 «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) во втором туре 30 июля 2023 года.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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