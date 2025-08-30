«Оренбург» — «Рубин»: Даку открыл счет

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку отличился в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга».

27-летний албанец забил гол на 16-й минуте и открыл счет в этой встрече.