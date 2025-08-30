Мостовой раскритиковал траты «Спартака»: «Как можно покупать футболиста за 20 миллионов?»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферах «Спартака».

«Спартак» за последние три года потратил 100 миллионов. Команда нигде не играет, а тратит. Вот это удивляет! Как можно покупать футболиста за 20 миллионов? Европейские клубы, которые не играют в еврокубках, такие трансферы себе не позволяют. Тратят такие деньги только большие клубы на звезд. Потому что там они деньги считают. А у нас для чего сейчас такие траты? Чтобы обыгрывать «Пари НН»? Да если бы «Пари НН» купил сейчас 10 иностранцев за такие деньги, тоже был бы в середине или наверху таблицы», — сказал Мостовой «СЭ».

31 июля «Спартак» объявил о переходе Жедсона Фернандеша. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Трансфер стал самым дорогим в истории московского клуба. В «Бешикташе» заявили, что красно-белые заплатили 20,7 миллиона евро, также в сделке предусмотрены потенциальные бонусные выплаты до 7,2 миллиона евро.