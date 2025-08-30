Мостовой пожелал здоровья Морено: «Надеюсь, такое с ним не повторится»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент с главным тренером «Сочи» Робертом Морено.

«Не зря первый тост всегда за здоровье. Это важнее всего. Важнее футбола, карьеры и многого другого. Потому что не будет здоровья, ничего остальное будет не нужно. Морено пожелаю здоровья! Надеюсь, такое с ним не повторится. Каждый день кто-то из мира спорта уходит из жизни...Это страшно», — сказал Мостовой «СЭ».

27 августа Морено стало плохо во время игры с «Краснодаром», его под руки увели в подтрибунное помещение, а позднее доставили в одну из больниц Сочи. Госпитализация тренеру не понадобилась, после обследования он самостоятельно покинул клинику.