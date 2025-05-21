«Оренбург» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти в ворота «Краснодара»

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Оренбург» попросил разобрать момент с неназначенным пенальти в ворота «Краснодара» на 87-й минуте после контакта мяча с рукой защитника краснодарцев Витора Тормены в штрафной гостей.

«Оренбург» после 29-го тура занимает 15-е место в таблице РПЛ. Команда вылетела в первую лигу.