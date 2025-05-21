Феррейра заявил о желании возглавить ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Осмар Феррейра заявил «СЭ» о желании возглавить армейцев.

«Я работаю каждый день, чтобы стать лучше. Это потребовало больших усилий. Я работаю тренером уже шесть лет. Очевидно, желание и стремление всегда заключаются в том, чтобы тренировать большие клубы, и ЦСКА — один из них. Надеюсь, однажды я смогу стать тренером ЦСКА», — сказал Феррейра «СЭ».

Аргентинский специалист Феррейра выступал за ЦСКА с 2004 по 2007 год. Последним местом работы тренера был бразильский «Коринтианс».