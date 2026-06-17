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17 июня, 20:00

Бондаренко о 20-летнем защитнике сборной ЮАР Мбокази: «Атлет! Батраков и Кисляк — его ровесники, но внешне — как цыплята»

Александр Кружков
Обозреватель
Защитник сборной ЮАР Мбекезели Мбокази.
Фото AFP

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, много лет проживший в Африке, в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике сборной ЮАР Мбекезели Мбокази.

— Кто из сборной ЮАР хоть завтра заиграет в топ-клубе РПЛ?

— Защитник Мбекезели Мбокази из клуба «Чикаго Файр». 20 лет, левша. Быстрый, мощный. Присмотритесь к нему в ближайших матчах. Батраков и Кисляк — его ровесники, но внешне — как цыплята. Рано им за границу уезжать. Надо окрепнуть. А Мбокази уже полностью сформировался. Атлет!

— Может, кошеный?

— Ну что вы! Это раньше в Африке такие фокусы были в порядке вещей. У человека могло быть несколько паспортов, где указаны разные даты рождения. А сейчас игроки проходят тестирование на биологический возраст. Все, не намухлюешь.

Кстати, еще до переезда Мбокази в МЛС, когда играл за «Орландо Пайретс», мой брат предлагал его российским клубам — никто не заинтересовался.

— Чем-то объясняли?

— Нет. Просто: «Нам не подходит». Зато главный тренер сборной ЮАР был в ярости, когда узнал, что парень подписал контракт с «Чикаго»: «Зачем в 20 лет уезжать в Штаты?! У Мбокази огромный потенциал, должен в Европе играть. И не где-нибудь — в топ-5!» Думаю, так и случится. Если проявит себя на чемпионате мира, в Америке не задержится.

Мбокали перешел в «Чикаго» в январе 2026 года, футболист провел за команду 14 матчей, получил 2 желтые карточки и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

Интервью Владислава Бондаренко об&nbsp;африканских сборных на&nbsp;ЧМ-2026.«Россия не обыграла бы Сенегал. «Трешку» бы получила — и до свидания». Интервью Бондаренко-младшего

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