Шварц ответил на вопрос о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос «СЭ» о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

— Не хотели бы вернуть Захаряна, которого вы так хорошо развили в «Динамо»?

— Он великолепный игрок.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За три сезона он провел 65 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В прошедшем сезоне на его счету 1 гол в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 10 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.