Глушаков о создании детской академии: «Чувствую ли я, что делаю большую миссию? Я ее всю жизнь выполняю»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал «СЭ» о создании детской футбольной академии «G8».

«Не первая моя академия. Сначала была в Миллерово. А эта — больше для турнира «НаПике», а позже уже хочу полноценную сделать. Главное — чтобы дети играли в футбол. У нас есть своя методика, как воспитывать. Чувствую ли я, что делаю большую миссию? Я ее всю жизнь выполняю», — сказал Глушаков «СЭ».

Открытие академии прошло в среду, 17 июня, на стадионе «Луч» в Москве.