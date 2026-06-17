Португалия и ДР Конго сыграли вничью на чемпионате мира-2026

Сборная Португалии сыграла вничью со сборной ДР Конго в матче 1-го тура группы K чемпионата мира-2026 — 1:1.

На 6-й минуте Жоау Невеш вывел португальцев вперед. На 45+5-й минуте конголезец Йоан Висса сравнял счет, забив первый гол в истории сборной ДР Конго на чемпионатах мира. ДР Конго второй раз принимает участие в турнире — в 1974 году команда играла на ЧМ как Заир.

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Он сыграл на шестом чемпионате мира, повторив рекорд аргентинца Лионеля Месси, и стал самым возрастным полевым игроком в стартовом составе в истории турнира.

Португалия и ДР Конго набрали по одному очку и расположились на первой и второй позициях в группе К, соответственно. Португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.