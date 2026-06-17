Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб «Зенита»
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Окрошидзе присоединился к тренерскому штабу сине-бело-голубых, сообщила пресс-служба клуба.
55-летний специалист будет отвечать за подготовку вратарей.
Окрошидзе — воспитанник ленинградского футбола. Он выступал за «Зенит» с 1987 по 1996 год.
После завершения карьеры игрока Окрошидзе работал тренером вратарей в «Томи», «Черноморце», «Оренбурге», молодежной команде и дубле «Зенита».
В сезоне-2025/26 сине-бело-голубые набрали 68 очков и выиграли РПЛ. 18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Источник: ФК «Зенит»
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|2
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|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
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|52
|
5
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|30
|15
|6
|9
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|51
|
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|38-21
|46
|
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|9
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|45
|
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|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
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|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
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|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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