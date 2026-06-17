Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Окрошидзе присоединился к тренерскому штабу сине-бело-голубых, сообщила пресс-служба клуба.

55-летний специалист будет отвечать за подготовку вратарей.

Окрошидзе — воспитанник ленинградского футбола. Он выступал за «Зенит» с 1987 по 1996 год.

После завершения карьеры игрока Окрошидзе работал тренером вратарей в «Томи», «Черноморце», «Оренбурге», молодежной команде и дубле «Зенита».

В сезоне-2025/26 сине-бело-голубые набрали 68 очков и выиграли РПЛ. 18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.