Тренер «Динамо» Сандро Шварц прилетел в Москву

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в московский аэропорт Внуково, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Сандро Шварц в аэропорту Внуково. Фото «СЭ»

Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.