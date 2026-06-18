«Локомотив» объявил об уходе Сарвели

«Локомотив» объявил об уходе нападающего Владислава Сарвели.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Сарвели выступал за железнодорожников с лета 2023 года. На его счету 65 матчей за команду, в которых он забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

28-летний россиянин ранее играл за «Сочи», «Крылья Советов» и «Чертаново».