Ивлев рассказал, могло ли «Динамо» оставить Гусева главным тренером

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о выборе главного тренера.

— Не напрашивалось решение продолжить сотрудничество с Роланом Гусевым?

— На совете директоров активно обсуждалась эта тема. Ролан Александрович проделал хорошую работу. Мы отмечали, как улучшилась игра, как он был вовлечен в тренировочный процесс, как команда переживала неудачи. Я видел эмоции в раздевалке, изменился настрой и дух, футболисты раскрепостились.

Однако исходя из поставленных задач и результата трофей не взят, и на основании других факторов и консультаций с экспертами приняли решение дальше пойти с Сандро Шварцем.

— Ролан Гусев в недавних интервью очень позитивно отзывался о постоянной поддержке со стороны клуба. Это была улица с двусторонним движением?

— Безусловно. Мы в полной мере создавали условия для Ролана Александровича, чтобы он мог идти к поставленным целям. Я был с ним в регулярном контакте, менеджмент клуба оказывал ему полную поддержку. На сборах видел тренировочный процесс, Гусев всегда мог прийти с вопросами, мы находили возможности для поддержки. Большое спасибо Ролану Александровичу за проделанную работу. Жизнь длинная, и наши пути еще, быть может, пересекутся.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.