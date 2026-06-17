«Зенит» отреагировал на фаната в форме команды на ЧМ: «Во всем мире знаменит»

«Зенит» отреагировал на появление болельщика в форме сине-бело-голубых на матче группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и ДР Конго.

Игра прошла 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась ничьей со счетом 1:1. В трансляцию попал кадр, на котором видно болельщика в футболке и кепке «Зенита».

«Во всем мире знаменит петербургский наш «Зенит», — написала пресс-служба питерцев, прикрепив фото фаната в клубной форме.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения, которое длится с февраля 2022 года.