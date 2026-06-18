В «Динамо» рассказали о создании книги «Боль и верность»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о создании книги динамовских болельщиков «Боль и верность».

— Мы делаем много, чтобы «Динамо» вернулось в культурную повестку. За всю историю клуба за нас болеют творческие люди. Артисты, писатели, блогеры, драматурги, композиторы приходят на «Динамо», приводят своих подруг, друзей, родителей — нас это очень радует. Благодаря этому аудитория растет не только количественно, но и качественно. Этот проект был запущен совсем недавно — в сентябре. Была заявлена амбициозная цель запустить книгу, литературный проект. Он был блестяще реализован. Мы прежде всего работаем для того, чтобы создавать эмоции, — сказал Пивоваров «СЭ» на презентации динамовской книги «Боль и верность».

В сезоне-2025/26 бело-голубые с 45 очками заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ.