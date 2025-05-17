«Оренбург» — «Краснодар»: Казарцев правильно не наказал гостей пенальти

На 87-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» судья Василий Казарцев принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. Видеоассистенты Алексей Сухой и Кирилл Левников его поддержали.

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В том эпизоде после удара Казымджана Караташа в штрафной площади краснодарцев произошел контакт мяча с левой рукой Витора Тормены. Защитник поворачивался в сторону и убирал руку — она была почти прижата к корпусу. В данной ситуации нельзя сказать, что она неестественно увеличила площадь тела. Оснований для назначения 11-метрового удара не возникло. Решение судейской бригады правильное.