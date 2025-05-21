«Пари НН» обратился в ЭСК по удалению нападающего Боселли в игре против «Факела»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Факела» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Пари НН» попросил разобрать эпизод со второй желтой карточкой нападающему Хуану Боселли за грубую игру на 43-й минуте встречи.

«Пари НН» после 29-го тура занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.