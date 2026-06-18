Ивлев: «С удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» высказался о назначении Сандро Шварца главным тренером команды.

— Есть ощущение, что выбор Шварца — это в первую очередь доверие спортивному директору Бувачу, который и открыл Сандро для России. Именно Желько настаивал на приглашении Шварца и на нем главная ответственность по выбору тренера?

— Желько — интеллигентный, грамотный и профессиональный человек. Его рекомендации всегда приветствуются и принимаются во внимание. Но, поверьте, в дискуссии участвовал не только он. Я с удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так. Давайте вспомним его работу в МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз». В 2024 году эта команда занимала 24-е место по трансферной стоимости игроков. И при этом вышла в финал плей-офф, где играла с «Лос-Анджелес Гэлакси». Это как если бы команда, вышедшая из ФНЛ, стала второй в России. Следующий сезон в США у Шварца не получился — такое бывает, но говорить, что он «нигде не показал результат», неправильно.

— Правда ли, что у Шварца защищенный контракт и в случае разрыва ему выплатят компенсацию?

— Много информации в СМИ о контракте не соответствует действительности. Клуб предпринял все меры, чтобы контракт был выгоден и защищал интересы «Динамо».

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Клуб заключил контракт с 47-летним немцем до 2029 года.

Шварц уже возглавлял «Динамо» с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/22.