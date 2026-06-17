Бондаренко: «Лекхето не считался в ЮАР звездой»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, много лет проживший в Африке, в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах сборной ЮАР на ЧМ-2026 и рассказал, как в республике относились к экс-полузащитнику «Локомотива» Джейкобу Лекхето.

— Сборная ЮАР в матче открытия разочаровала?

— Да. Я за нее болею — все-таки много лет прожил в этой стране. Мне не понравилось, как выглядела команда. Просто не понимал, как она собирается атаковать. Впрочем, Мексика тоже не впечатлила. Думаю, была бы ничья — если бы не привоз вратаря Уильямса.

— Вы о первом голе?

— Да. Ну зачем так рисковать? Выбей подальше и не заморачивайся. А он отпасовал Ситхоулу, мексиканцы сразу включили прессинг, отняли мяч — вынимай. Гол из ничего!

— Какая сборная ЮАР сильнее — нынешняя или 2002 года?

— Конечно, та, в которой блистали Маккарти, Радебе, Форчун, Бут, Сибайя, Зума...

— ...Лекхето.

— Вот Бобо, при всем уважении, не считался в ЮАР звездой. Добротный защитник, не более. Это к разговору о том, сколько же тогда в стране было классных футболистов. Сегодняшнее поколение процентов на 30 слабее. Потому и в Европу почти никого не зовут.

Лекхето выступал за «Локомотив» с 2001 по 2004 год, вместе с командой он дважды становился чемпионом России, а также по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В 2008 году Лекхето скончался в возрасте 34 лет из-за тяжелой болезни.