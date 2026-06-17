Бондаренко: «Батчи и Касинтура в РПЛ на виду. А в сборную Анголы не вызываются»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, много лет проживший в Африке, в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи и хавбек «Ахмата» Эгаш Касинтура не вызываются в сборную Анголы.

— Почему в матче с Испанией на лавке остался форвард Кабо-Верде Беншимол?

— Потому что слабее других нападающих. Еще сыроват. Хотя за «Акрон» весной играл здорово. Но здесь надо отталкиваться от уровня российского чемпионата. Возьмем для примера Батчи и Касинтуру. Первый в «Краснодаре» стабильно выходит в старте. Второй — лучший бомбардир «Ахмата», в сезоне-2025/26 забил девять мячей.

— И?

— В сборную Анголы они не вызываются!

— Настолько хуже конкурентов?

— Да, пока объективно недотягивают. Зато в РПЛ — на ведущих ролях.