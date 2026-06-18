Ивлев поставил «Динамо» неудовлетворительную оценку за сезон-2025/26

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» оценил сезон-2025/26 для команды.

— Какую оценку вы бы поставили «Динамо» за прошедший сезон?

— Первая часть чемпионата — однозначно неудовлетворительно. Мы не оправдали ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. За вторую часть, если считать по набранным очкам, мы заняли третье место, это неплохо. Но в целом оценка все равно неудовлетворительная.

«Динамо» заняло седьмое место в таблице РПЛ в сезоне-2025/26 — у команды 45 очков после 30 игр.