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Шварц: «С нетерпением жду возобновления работы в «Динамо». Мы должны написать новую историю»

Микеле Антонов
Корреспондент

Новый главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признался, что соскучился по болельщикам команды и с нетерпением ждет возобновления работы в клубе.

22 мая бело-голубые объявили о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Шварц уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.

— Соскучились по болельщикам?

— Конечно, у нас много воспоминаний. Но сейчас мы должны написать новую историю с новыми игроками. Я с нетерпением жду возобновления работы.

«Динамо» — особенный клуб для меня. В клубе работают особенные люди. За последние несколько недель было много разговоров. Разговаривал с семьей об этой ситуации. Были разговоры с Бувачем и Пивоваровым. В итоге я перед вами. Это эмоциональный момент и день.

— Действительно ли у вас был вариант с ЦСКА?

— Сейчас я в «Динамо». У нас были хорошие переговоры с «Динамо». Давайте не думать о том, что было в прошлом.

— Как изменилась РПЛ за четыре года?

— Мы смотрели много матчей. Анализировали все матчи. Но наш фокус — на нашем тренировочном плане и развитии своего стиля игры, — сказал Шварц журналистам в аэропорту Внуково.

Сандро Шварц.«Обычно я плачу в последний день, но сегодня слезы потекли в первый». Первые слова Шварца после возвращения в Россию

Шварц подписал соглашение с «Динамо» до 2029 года. В сезоне-2021/22 московская команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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