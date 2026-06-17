Шварц: «С нетерпением жду возобновления работы в «Динамо». Мы должны написать новую историю»

Новый главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признался, что соскучился по болельщикам команды и с нетерпением ждет возобновления работы в клубе.

22 мая бело-голубые объявили о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Шварц уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.

— Соскучились по болельщикам?

— Конечно, у нас много воспоминаний. Но сейчас мы должны написать новую историю с новыми игроками. Я с нетерпением жду возобновления работы.

«Динамо» — особенный клуб для меня. В клубе работают особенные люди. За последние несколько недель было много разговоров. Разговаривал с семьей об этой ситуации. Были разговоры с Бувачем и Пивоваровым. В итоге я перед вами. Это эмоциональный момент и день.

— Действительно ли у вас был вариант с ЦСКА?

— Сейчас я в «Динамо». У нас были хорошие переговоры с «Динамо». Давайте не думать о том, что было в прошлом.

— Как изменилась РПЛ за четыре года?

— Мы смотрели много матчей. Анализировали все матчи. Но наш фокус — на нашем тренировочном плане и развитии своего стиля игры, — сказал Шварц журналистам в аэропорту Внуково.

Шварц подписал соглашение с «Динамо» до 2029 года. В сезоне-2021/22 московская команда под его руководством стала бронзовым призером чемпионата России.