«Оренбург» — «Краснодар»: Сычевой сделал хет-трик и догнал Промеса по голам в сезоне

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой сделал хет-трик в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» — 5:1.

На 59-й минуте 26-летний россиянин получил мяч после отскока в чужой штрафной и точно пробил пяткой.

Сычевой сделал второй хет-трик в сезоне-2022/23, теперь на его счету 14 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Форвард делит первое место с нападающим «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ.