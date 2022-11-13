«Оренбург» разгромил «Краснодар», Сычевой сделал хет-трик и догнал Промеса в списке бомбардиров РПЛ

«Оренбург» разгромил «Краснодар» на своем поле в матче 17-го тура РПЛ — 5:1.

В составе хозяев нападающий Владимир Сычевой оформил хет-трик, по одному голу у полузащитников Лукаса Веры и Джимми Марина. Единственный мяч «Краснодара» на счету форварда гостей Алексея Ионова.

По итогам 17 туров чемпионата России-2022/23 Владимир Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров вместе с Квинси Промесом из «Спартака». Оба футболиста забили по 14 голов.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Краснодар» идет на восьмой строчке, у «быков» также 25 очков, но они уступают оренбуржцам по дополнительным показателям.