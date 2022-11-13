«Оренбург» — «Краснодар»: полузащитник хозяев Марин забил шестой гол в сезоне
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин увеличил преимущество своей команды в домашнем матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» — 4:1.
На 51-й минуте костариканец забил ударом головой после подачи в штрафную краснодарцев с левого фланга.
Гол в ворота «Краснодара» стал для Марина шестым в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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Кр. Советов – Ростов
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