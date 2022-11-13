«Оренбург» — «Краснодар»: полузащитник хозяев Марин забил шестой гол в сезоне

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин увеличил преимущество своей команды в домашнем матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» — 4:1.

На 51-й минуте костариканец забил ударом головой после подачи в штрафную краснодарцев с левого фланга.

Гол в ворота «Краснодара» стал для Марина шестым в нынешнем розыгрыше чемпионата России.