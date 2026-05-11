«Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон

«Оренбург» продолжит выступать в РПЛ в сезоне-2026/27.

10 мая команда дома обыграла «Крылья Советов» (1:0) в 29-м туре РПЛ и избежала прямого вылета из высшего дивизиона. 11 мая «Акрон» проиграл «Ростову» (1:3).

За тур до окончания чемпионата «Оренбург» с 29 очками занимает 11-е место в РПЛ. Команда Ильдара Ахметзянова по дополнительным показателям опережает «Крылья Советов» (29 очков) и на 2 очка обгоняет «Акрон» (27). Самарцы и тольяттинцы сыграют друг с другом в заключительном туре и не смогут одновременно обойти «Оренбург» в таблице.

«Мы остаемся! По итогам 29 туров ФК «Оренбург» сохранил прописку в Российской премьер-лиге.

Благодарим болельщиков за поддержку на протяжении этого непростого сезона — продолжаем писать славную историю нашего города и клуба в элите отечественного футбола!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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