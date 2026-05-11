Талалаев пообещал написать книгу: «Есть несколько персонажей, которых нужно поставить на место»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о планах написать книгу.

11 мая 53-летний специалист получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.

«Обещаю, что напишу книгу. У меня есть несколько любимых персонажей, которых нужно поставить на место. Откуда нападки, исторические моменты, истории из жизни. Но время еще не пришло. Нужно сосредоточиться на работе, достижении результата и развитии игроков.

Название? Книга будет. Надо вести эту историю. Лет через 15 будет хорошая покупаемость книги. Если какое-то время буду находиться без работы, то стану писать главы. Как вариант, название появится в процессе написания

Если не футбол, какую профессию бы выбрал? Дрессировщик. Очень просто, дрессировка — это тренерство без креатива», — сказал Талалаев.

После 29 матчей «Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне калининградцы вышли в высший дивизион из Первой лиги.

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