Тренер «Балтики» Талалаев: «Уровень российских игроков вырос, мы стали лучше»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Говорят, что уровень РПЛ падает. Не согласен с этим категорически. У нас просел уровень звезд в топовых командах — тех, кого привозят. Но уровень российских игроков вырос, звезд меньше не стало. И молодые игроки растут, они конкурентоспособные. По уровню талантов мы не стали хуже. Мы стали лучше! У нас достаточно игроков, которые могут конкурировать со всеми. Это и доказывает Михаил Галактионов в «Локомотиве», — сказал Талалаев.

После 29 матчей «Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре сезона калининградцы 17 мая дома сыграют с московским «Динамо».

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