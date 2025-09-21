«Оренбург» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Оренбург» и «Динамо» сыграют в 9-м туре чемпионата России в воскресенье, 21 сентября. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 8-ти туров премьер-лиги команда из Оренбурга набрала семь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Бело-голубые с девятью баллами располагаются на 11-й строчке в чемпионате России.

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