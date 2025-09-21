Экс-игрок «Ференцвароша» Чивич: «Черчесов прекрасный человек и тренер»

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в разговоре с «СЭ» рассказал о совместной работе с тренером Станиславом Черчесовым в «Ференцвароше».

«Когда я только перешел в «Балтику», то общался с ним. Но после его назначения в «Ахмат» мы пока не говорили. Станислав Саламович прекрасный человек и тренер. Он всегда помогает прогрессировать игрокам», — сказал Чивич «СЭ».

Черчесов был главным тренером «Ференцвароша» с 2021 по 2023 год. 6 августа 62-летний специалист возглавил «Ахмат».