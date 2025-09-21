Угальде назвал мечтой игру за «Атлетико»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал «СЭ» о своей мечте.

— Какой чемпионат больше всего подошел бы тебе? Абаскаль сказал, что ты хочешь перейти в «Атлетико»?

— Конечно, у каждого есть мечты. Однажды я хотел бы поиграть в Испании, в «Атлетико», но сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и выкладываюсь на максимум.

В сезоне-2024/25 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил за красно-белых 18 голов и сделал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром РПЛ (17 голов).

В сезоне-2025/26 у 23-летнего костариканца 10 матчей и 1 гол.