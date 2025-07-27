«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: видео голов

«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче второго тура РПЛ — 1:1.

Игра проходила в Оренбурге.

49-я минута. Джавад Хоссейнеджад — 0:1

75-я минута. Максим Савельев — 1:1

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Балтикой», а махачкалинцы дома примут «Ахмат». Обе игры пройдут 3 августа.