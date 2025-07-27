«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ — 1:1.

Гости открыли счет на 49-й минуте, отличился Джавад Хоссейнеджад. На 75-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Максима Савельева.

«Оренбург» во второй раз сыграл вничью и с двумя очками занимает 11-е место в РПЛ. «Динамо» набрало первое очко и идет 12-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Балтикой», а махачкалинцы дома примут «Ахмат». Обе игры пройдут 3 августа.