«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо» на матч 2-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Зотов, Татаев, Касимов, Чичинадзе, Камилов, Квеквескири, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Мрезиг, Зинович, Глушков, Сундуков, Агаларов, Сердеров.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени.