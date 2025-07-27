Рианчо: «На данный момент «Зенит» превосходит «Спартак» по популярности»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«В истории «Спартака» больше великих имен и успехов, чем у «Зенита». Но на данный момент петербуржцы превосходят спартаковцев. В последние годы «Зенит» доминирует в российском чемпионате», — сказал Рианчо «СЭ».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.