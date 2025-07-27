«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Динамо» Махачкала встретятся в чемпионате России 27 июля

«Оренбург» и «Динамо» Махачкала проведут матч во 2-м туре чемпионата России в воскресенье, 27 июля. Игра на стадионе «Газовик» в Оренбурге начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 17:30. Газовик (Оренбург)

Трансляция матча РПЛ в прямом эфире пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.25, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в нашем матч-центре.

В двух встречах в РПЛ в прошлом сезоне соперники играли в 15-м и 25-м турах. В первом матче 9 сентября 2024-го победу одержали махачкалинцы (2:1), во втором 19 апреля 2025-го — оренбуржцы (2:1). Разность мячей — 3-3.