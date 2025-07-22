«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: дата и время начала матча РПЛ

«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» встретятся в матче 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 июля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Оренбург» — «Динамо» Махачкала можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 17:30. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

По итогам сезона-2024/25 «Динамо» заняло 11-е место в чемпионате России, набрав 29 очков. «Оренбург» финишировал на 15-й строчке турнирной таблицы с 19 очками, но сохранил место в лиге из-за отстранения «Торпедо».