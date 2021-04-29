Ловрен о знакомстве с русской кухней: «Мне сказали, что борща без водки не бывает»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своем знакомстве с русскими традициями и кухней.

«Я очень люблю борщ. По-моему, на второй день, когда я приехал в Санкт-Петербург, я уже попробовал борщ. Человек, который подавал блюдо, сказал: «Борща без водки не бывает!». Я сказал: «Хорошо, давайте попробуем!». Он объяснил, что сначала нужно выпить рюмку водки, занюхать куском хлеба, а потом закусить борщом. Очень интересно, но одного раза мне хватило», — сказал Ловрен в интервью YouTube-каналу «Евро-2020 в Санкт-Петербурге».

Также хорват рассказал, что узнал о бане от своего соотечественника, Ведрана Чорлуки, который выступает за «Локомотив».

«Я узнал о бане от Чорлуки лет 6-7 назад, всегда хотел познакомиться с этой традицией и насладиться процессом. Я люблю сауну, но в бане до этого ни разу не был. Было интересно: из жары в холод, такие хорошие впечатления. Кто в «Зените» главный по баням, пока не знаю, не определил. Но у нас есть несколько людей, которые очень любят баню», — добавил Ловрен.

Ловрен перешел в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». 31-летний хорват провел 28 матчей за команду из Санкт-Петербурга, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.