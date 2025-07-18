В Jogel рассказали о различиях контрактов с «Зенитом» и «Спартаком»

Основатель Jogel Артур Мовсесян рассказал о контрактах с «Зенитом» и «Спартаком».

— Кого вы любите больше: «Зенит» или «Спартак»?

— Мы любим все команды, все клубы, с которыми сотрудничаем.

— Чем отличаются контракты «Спартака» и «Зенита»?

— Не могу разглашать детали. Со «Спартаком» прямой контракт. С «Зенитом» непрямой. Мы являемся техническими партнерами Wildberries, которые поставляют экипировку.