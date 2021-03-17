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Олич: «Если ЦСКА победит «Зенит», то вновь включится в борьбу за чемпионство»

12:50
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Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Очень тяжелый матч для обеих команд, фаворита в нем нет. «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство, но сейчас питерцы не в такой хорошей форме. Фактически это ключевая игра для обоих клубов. Видимо, интрига сохранится до самого последнего тура. Армейцам будет очень тяжело, но все-таки они играют дома. И питерцы сейчас не так безупречны. Думаю, шансы равны. Если ЦСКА победит, то вновь включится в борьбу за чемпионство. Буду с большим интересом смотреть этот матч, потому что в «Зените» играет Деян Ловрен, а в ЦСКА — Никола Влашич», — приводит слова Олича «Известия».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 17 марта и начнется в 20:00 мск. Армейцы с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих петербуржцев на пять очков.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1137866/sevastian-terletckii/pobeda-nad-zenitom-vernet-tcska-v-borbu-za-chempionstvo

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