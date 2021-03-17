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ЦСКА — «Зениту»: «Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме»

12:32
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ЦСКА в Instagram опубликовал видео к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», — говорится в сообщении.

В ролике снялся бывший вратарь армейцев Сергей Чепчугов.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 17 марта и начнется в 20:00 мск. Армейцы с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих петербуржцев на пять очков.

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