ЦСКА в Instagram опубликовал видео к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Надеемся, наш соперник не забудет форму, так как мы точно будем в форме», — говорится в сообщении.

В ролике снялся бывший вратарь армейцев Сергей Чепчугов.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 17 марта и начнется в 20:00 мск. Армейцы с 40 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих петербуржцев на пять очков.