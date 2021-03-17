Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром»
13:32
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов приступил к тренировкам с командой.
«Наконец-то вернулся на поле», — написал Сафонов в Instagram.
22-летний россиянин восстанавливался после травмы, полученной в декабре 2020 года. В зимний перерыв клуб включил Сафонова в заявку второй команды «Краснодара».
В текущем сезоне Сафонов провел 20 матчей, в которых пропустил 28 мячей. В 2021 году вратарь не провел ни одного матча.
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