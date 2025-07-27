Малышев — о ситуации в «Спартаке»: «Сейчас речи о каких-то кадровых перестановках не идет»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что кадровые перестановки в руководстве клуба пока не обсуждаются.

«Как я уже неоднократно говорил, работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна. Сейчас речи о каких-то кадровых перестановках не идет», — цитирует Малышева пресс-служба «Спартака».

В матче 1-го тура РПЛ «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» (1:0), в матче 2-го тура — проиграл «Балтике» (0:3). Обе игры прошли на домашнем стадионе красно-белых.