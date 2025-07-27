Салихова: «Три года «Спартак» в руках менеджеров из «Лукойла» и счет на табло 0:3. Символично»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, после поражения красно-белых от «Балтики» (0:3) в домашнем матче 2-го тура РПЛ прокомментировала ситуацию в клубе.

«Три года «Спартак» в руках менеджеров из «Лукойла» и счет на табло 0:3. Символично. Три спортивных директора. Три года без трофеев. Сотни сгоревших миллионов евро. Ни одного нового русского воспитанника в основе команды», — сказала Салихова.

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Акроном». Игра пройдет 3 августа.